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Магнитогорск
Профиль пользователя Nyta

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О себе

Творческая личность

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

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Магнитогорск → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в одну хорошую кофейню, пообщаться

Откликнулся 1 участник

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