О себе

Девиз по жизни: "Нас никогда не сбить с пути, нам всё равно куда идти".



Люблю гастрономические эксперименты, а вы ели арбуз с селёдкой? Это почти вкусно.



Люблю слушать музыку. Разную. В основе своей рок (прям во всех его проявлениях), рэпчик(чтоб четкий про любовь), попсу (особенно по утрам, когда у коллеги по утрам играет Солнце Монако на будильнике).



Шахтер всю свою сознательную жизнь. Мечтаю войти в айти после тридцати.



Играю на гитаре, на компьютере и на нервах.



Люблю путешествия, но чтобы можно было взять с собой пиво.



Люблю пиво(томатное гозе очень сильно лююлю). И томатный сок (на 85% состою из томатного сока)



Ну и вообще всё люблю.