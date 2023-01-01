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Магнитогорск
Профиль пользователя iHero89

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О себе

Девиз по жизни: "Нас никогда не сбить с пути, нам всё равно куда идти".

Люблю гастрономические эксперименты, а вы ели арбуз с селёдкой? Это почти вкусно.

Люблю слушать музыку. Разную. В основе своей рок (прям во всех его проявлениях), рэпчик(чтоб четкий про любовь), попсу (особенно по утрам, когда у коллеги по утрам играет Солнце Монако на будильнике).

Шахтер всю свою сознательную жизнь. Мечтаю войти в айти после тридцати.

Играю на гитаре, на компьютере и на нервах.

Люблю путешествия, но чтобы можно было взять с собой пиво.

Люблю пиво(томатное гозе очень сильно лююлю). И томатный сок (на 85% состою из томатного сока)

Ну и вообще всё люблю.

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