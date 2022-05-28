Магнитогорск
Профиль пользователя BEN10
О себе
Я люблю рисовать и слушать музыку и ужастик люблю и люблю апшатся здрузьями и не люблю борзых людей парней и девчонок не люблю когда меня нарываются
Профиль обновлён 18 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💃 Потанцевать
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
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