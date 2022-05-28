Магнитогорск
Профиль пользователя ArinaEvgenevna
О себе
Ищу друзей)
Рада приятному общению)
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Чебоксары → Другое
Не мограй. Моргнешь, и ты труп.
Москва → Другое
Найти подругу
Екатеринбург → Другое
Есть здесь моя подруга?
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