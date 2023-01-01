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Магнитогорск
Профиль пользователя Anastasiya1_99_5

фото пользователя Anastasiya1_99_5

О себе

Я лешмейкер

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Магнитогорск → сходить на мероприятие

Можно пошопиться,можно потусить на выходных

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Магнитогорск → прогуляться, перекусить

Приятно провести время

Откликнулось 5 участников

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Магнитогорск → прогуляться, перекусить

Магнитогорск

Откликнулись 3 участника

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