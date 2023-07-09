Пытаюсь в саморазвитие и занятие творчеством, пока что только в плане рисования. Играю в игры, немного кодю на питоне. Изредка пробую в готовку, и пока получалось вкусно. Нравятся фурри. Пытаюсь в общение, но что-то не ладится(

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие

🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Магадан → пообщаться Как вы справляйтесь с чувством одиночества?

Магадан → пообщаться Кто как справляется с загонами и импульсивным поведением?

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