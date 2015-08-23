Магадан
Профиль пользователя DoraSalvadora
О себе
Люблю классическую литературу, смотрю дорамы, аниме:)
Увлекаюсь йогой и сноубордом:)
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 🏢 Работа
События пользователя
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