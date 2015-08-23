Магадан
Профиль пользователя DoraSalvadora

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О себе

Люблю классическую литературу, смотрю дорамы, аниме:)
Увлекаюсь йогой и сноубордом:)

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 🏢 Работа

События пользователя

Магадан → пообщаться

Просто пообщаться🫶🏼☺️

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