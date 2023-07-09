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Магадан
Профиль пользователя Bogdanchik

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О себе

👋люблю вылазки на природу, но это никак не мешает гулять по ночному городу или посещению заведений. Пытаюсь в саморазвитие, но...как вы, обычные люди, это делаете? Люблю кино, разговоры на околонаучные темы, да и в принципе интересное, необычное времяпрепровождение.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Воронеж → активный отдых
Любители побегать
Воронеж → пообщаться
У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

Участие в других событиях

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Есть ли меланхолики?🤗
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