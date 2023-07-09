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Магадан
Профиль пользователя Alesya2311

фото пользователя Alesya2311

О себе

Буду в Москве в конце ноября.
Люблю гулять по городу, слушать музыку (предпочитаю потяжелее). Посмотреть интересный фильм (особенно запутанный триллер с неожиданной концовкой) тоже считаю хорошим времяпровождением. Многие занятия могут быть по душе, особенно в хорошей компании :)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💨 Кальян
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