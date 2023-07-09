О себе

Буду в Москве в конце ноября.

Люблю гулять по городу, слушать музыку (предпочитаю потяжелее). Посмотреть интересный фильм (особенно запутанный триллер с неожиданной концовкой) тоже считаю хорошим времяпровождением. Многие занятия могут быть по душе, особенно в хорошей компании :)