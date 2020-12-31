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Люберцы
Профиль пользователя Sabrina_2007

фото пользователя Sabrina_2007

О себе

Я меломанка , играю в геншин ищу подругу для общения буду уделять все свое время могу поддержать люблю
Смешных друзей мне 16 лет )

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia

Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 40 участников

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