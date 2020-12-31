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Люберцы
Я меломанка , играю в геншин ищу подругу для общения буду уделять все свое время могу поддержать люблю
Люберцы
Профиль пользователя Sabrina_2007
О себе
Я меломанка , играю в геншин ищу подругу для общения буду уделять все свое время могу поддержать люблю
Смешных друзей мне 16 лет )
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Участие в других событиях
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