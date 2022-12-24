Люберцы
Профиль пользователя Natalie29

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О себе

Люблю прогулки,разговоры по душам, ходить в разные места, смотреть фильмы.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя M_kompotik
Москва → Другое

Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

маленькое фото пользователя tanysha
Москва → Другое

Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))

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