Увлекаюсь спортом, люблю настольный теннис, бокс, и прогулки. Ещё программировать люблю) Люблю смотреть фильмы в кинотеатре. Нравится общаться, и заводить новых знакомых.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

Люберцы → Другое Давайте поиграем в бадминтон в Наташинском парке на площадке

Владивосток → Другое В чем смысл жизни?

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Люберцы.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.