Люберцы
Профиль пользователя komlev2236
О себе
Увлекаюсь спортом, люблю настольный теннис, бокс, и прогулки. Ещё программировать люблю)
Люблю смотреть фильмы в кинотеатре.
Нравится общаться, и заводить новых знакомых.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры
События пользователя
Участие в других событиях
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