Я мама в декрете. Люблю кофе, пешие прогулки, театры, кино. Люблю вязать и варить свечи) Общительная с чувством юмора, тактичная и воспитанная. Не терплю хамство и давление. Только легкость в общении.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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