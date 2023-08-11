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Люберцы
Профиль пользователя Cana

фото пользователя Cana

О себе

Работа дом на выходных стараюсь придумать что-то новое всегда

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Люберцы → прогуляться, перекусить

Хочу октивно погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 99 участников

маленькое фото пользователя GeorgyBolt

Москва → пообщаться

Простое, лёгкое общение на любые темы)

Откликнулись 62 участника

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Viera

Москва → сходить на мероприятие

Сходить куда нибудь в бар на Хэллоуин

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Hellcat_story

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

Откликнулось 11 участников

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