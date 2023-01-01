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Луганск
Профиль пользователя Yukky

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О себе

Ку) Люблю читать (особенно М. Фрая, первая любовь), смотреть фэнтези. Пережила музыкалку, так что умею играть на ф-но и даже полюбила петь. Какое-то время пыталась самостоятельно войти в мир спорта, но в арсенале закончились волшебные пинки. Был также темный период моей жизни, где я склонялась к головокружительной карьере писателя. На ты с братьями нашими пушистыми.С детства за любой кипиш (многие мою эту страсть не разделяли¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯). Сейчас в универе учу английский и турецкий, если кому интересно))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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