О себе

Ку) Люблю читать (особенно М. Фрая, первая любовь), смотреть фэнтези. Пережила музыкалку, так что умею играть на ф-но и даже полюбила петь. Какое-то время пыталась самостоятельно войти в мир спорта, но в арсенале закончились волшебные пинки. Был также темный период моей жизни, где я склонялась к головокружительной карьере писателя. На ты с братьями нашими пушистыми.С детства за любой кипиш (многие мою эту страсть не разделяли¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯). Сейчас в универе учу английский и турецкий, если кому интересно))