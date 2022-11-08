Луганск
Профиль пользователя ilyaskamal

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О себе

Люблю природу, шашлыки, рыбалку, поездки в новые места, отдых и встречи с друзьями

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Луганск → пообщаться

Приколы, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя Alana
Макеевка → Другое

просто поговорить о чем угодно

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)

маленькое фото пользователя Adaella
Коломна → Другое

Велосипед 20 лет спустя.

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