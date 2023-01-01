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Луганск
Луганск
Профиль пользователя April21
О себе
Всем привет. Никогда друзей особо не было-стало инересно,может что-то в жизни упускаю.Ярко-выраженных увлечений нет,всего по-немногу и под настроение. От сборки пазлов и конструктора до танцев. Однозначно люблю путешествия.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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