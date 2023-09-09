О себе

Работаю с документацией.

Учусь на заочке на магистратре и параллельно получаю второе высшее.

Люблю музыку, чаще всего радио и подборки, тк всегда интересно услышать что-то новое.

Сейчас предпочитают смотреть ситкоми например такие, как Друзья, Гольдберги, Клиника, Два с половиной мужчины и тд

Нравится читать мангу, играть в мобильные игры, гулять, общаться, иногда заниматься рукоделием.

В поисках разнообразия и нового опыта