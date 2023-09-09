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Луганск
Профиль пользователя Alesia_a.k

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О себе

Работаю с документацией.
Учусь на заочке на магистратре и параллельно получаю второе высшее.
Люблю музыку, чаще всего радио и подборки, тк всегда интересно услышать что-то новое.
Сейчас предпочитают смотреть ситкоми например такие, как Друзья, Гольдберги, Клиника, Два с половиной мужчины и тд
Нравится читать мангу, играть в мобильные игры, гулять, общаться, иногда заниматься рукоделием.
В поисках разнообразия и нового опыта

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

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