Лобня
Профиль пользователя Irina_pil

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О себе

Всем привет👋 я Ирина) хочется найти новых друзей, общаться, где-то прогуляться, сходить на квиз, выставку, театр, кафе или ресторан.
Буду рада новым знакомствам)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Найти друзей для совместных прогулок 😊

Москва → прогуляться, перекусить

Собрать команду для квиза

Москва → прогуляться, перекусить

Приятно провести выходные. Прогуляться и/или где-то посидеть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Присоединяйся к нам❤️

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Присоединяйтесь к игре в квиз!

маленькое фото пользователя Tolya.wow
Москва → Другое

Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)

маленькое фото пользователя Yuriy35
Москва → Другое

Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…

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