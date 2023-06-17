Лобня
Профиль пользователя Anechka78

фото пользователя Anechka78
фото #2 пользователя Anechka78

О себе

Люблю русских реперов: Lov 66, Instasamka, Og buda. И американских певцов люблю. Люблю кататься на велосипеде.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Лобня → собрать компанию

Потусить, погулять

Москва → собрать компанию

Кто живёт в Лобне. Приезжайте на Луговую. Тусить будем! 😌😌😌😊

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

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Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.