Липецк
Профиль пользователя Yasya_Lazneva

фото пользователя Yasya_Lazneva

О себе

Лучший мотиватор и психолог😎
По вопросам:- «мне плохо бери винца и приезжай»🥂
Под грустный Дэнс и все сопли мира мы будем кричать в субботу в караоке 🎤

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность

События пользователя

Воронеж → собрать компанию

Если нет планов на Новый год,то пиши мне я это исправлю🥂😎😅

Воронеж → прогуляться, перекусить

Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → прогуляться, перекусить

Пошли в кино 🍿

Липецк → прогуляться, перекусить

Пошли пофоткаемся?😃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vll_cch
Воронеж → Другое

Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

маленькое фото пользователя Kalina
Воронеж → Другое

Можем сходить в бар

маленькое фото пользователя Arbuzik
Воронеж → Другое

Пройтись по району

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