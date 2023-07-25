Лучший мотиватор и психолог😎 По вопросам:- «мне плохо бери винца и приезжай»🥂 Под грустный Дэнс и все сопли мира мы будем кричать в субботу в караоке 🎤

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 🎮 Видеоигры ☣️ Токсичность

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