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Липецк
Профиль пользователя Yana3

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О себе

Люблю дорамы, вкусно покушать, учусь танцевать, петь в кораоке, интересно попробывать что-то новое (например какой-нибудь мастер-класс).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр
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