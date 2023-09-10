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Липецк
Липецк
Профиль пользователя Yana3
О себе
Люблю дорамы, вкусно покушать, учусь танцевать, петь в кораоке, интересно попробывать что-то новое (например какой-нибудь мастер-класс).
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр
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