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Липецк
Профиль пользователя Xeniia.Chernika

фото пользователя Xeniia.Chernika

О себе

✨Слушаю музыку, сейчас особенно нравятся Джахаров, Sasha Belair, The Offspring, The Hatters
✨Обожаю настольные игры
✨Люблю просто гулять пешком, особенно по необычным/красивым местам
✨люблю изучать информацию про деньги и психологию

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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