Липецк

Профиль пользователя Xeniia.Chernika

О себе ✨Слушаю музыку, сейчас особенно нравятся Джахаров, Sasha Belair, The Offspring, The Hatters

✨Обожаю настольные игры

✨Люблю просто гулять пешком, особенно по необычным/красивым местам

✨люблю изучать информацию про деньги и психологию

Была в сети пару дней назад

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