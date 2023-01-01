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Липецк
✨Слушаю музыку, сейчас особенно нравятся Джахаров, Sasha Belair, The Offspring, The Hatters
Липецк
Профиль пользователя Xeniia.Chernika
О себе
✨Слушаю музыку, сейчас особенно нравятся Джахаров, Sasha Belair, The Offspring, The Hatters
✨Обожаю настольные игры
✨Люблю просто гулять пешком, особенно по необычным/красивым местам
✨люблю изучать информацию про деньги и психологию
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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