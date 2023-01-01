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Липецк
Профиль пользователя Wtolamich

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О себе

В свободное время занимаюсь компьютерной графикой(VFX сфера), также обожаю кататься на велосипеде. Впринципе открыт для общения на любые темы😊

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться

Не нравится:

✝️ Религия
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