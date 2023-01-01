Липецк

Профиль пользователя Wtolamich

О себе В свободное время занимаюсь компьютерной графикой(VFX сфера), также обожаю кататься на велосипеде. Впринципе открыт для общения на любые темы😊

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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