Как же тяжело писать о самой себе :) Люблю болтать обо всем на свете, спорить и соглашаться, обсуждать несовершенство мира и людей и одновременно восхищаться. Я спокойно отношусь к разным предпочтением в музыке разных людей, но сама слушаю рок, фолк, инди и альтернативу и классику. Мне интересно все: от живописи, арта до инженерии, от реализма бытовых ситуаций, до фентези миров и фантастики, последнее очень интересно, склонна к эскапизму, ведь реальный мир для тех, кто не может придумать ничего получше ;) В общем, общаться могу на любую тему, но не являюсь профи ни в чем, имейте в виду, наверно я довольно поверхностная, чтож, зато честная!

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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