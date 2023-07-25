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Липецк
Липецк
Профиль пользователя Negativ
О себе
Косплей(крафт) готика, фотография, рукоделие, offroad, путешествия по интересным местам нашего и соседних регионов.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие
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