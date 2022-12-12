Липецк
Профиль пользователя mirabinlis

фото пользователя mirabinlis

О себе

Ищу интересного собеседника

Профиль обновлён 25 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Липецк → пообщаться

Хочу найти друзей/подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mmultiik
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.