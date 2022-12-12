Липецк
Профиль пользователя maxim2002

фото пользователя maxim2002

О себе

пишу стихи, правда в основном грустные, но именно это творчество помогает мне быть собой

Профиль обновлён 23 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Липецк → пообщаться

хочу найти человека с которым можно просто поговорить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя Erniana
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться, ищу друзей

маленькое фото пользователя Irusik
Москва → Другое

На разные темы

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