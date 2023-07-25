Липецк
Профиль пользователя Lyolya
О себе
Всем привет 👋,может быть кто-нибудь тоже переехал в новый город и ищет интересное знакомство!Буду рада!!!
«Просто люблю жить!!!»
✨Занимаюсь любимым делом!
✨Мечтаю вопреки всему!
✨Планирую побывать во интересных уголках 🌍
✨Люблю 🏋️,также планирую освоить 🏓✨Конные прогулки ❤️
✨Обожаю кофе
✨Хочу научиться кататься на лыжах и стрельбе
✨Люблю знакомиться и общаться с интересными людьми
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
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