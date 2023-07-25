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Липецк
Профиль пользователя Lyolya

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О себе

Всем привет 👋,может быть кто-нибудь тоже переехал в новый город и ищет интересное знакомство!Буду рада!!!

«Просто люблю жить!!!»
✨Занимаюсь любимым делом!
✨Мечтаю вопреки всему!
✨Планирую побывать во интересных уголках 🌍
✨Люблю 🏋️,также планирую освоить 🏓✨Конные прогулки ❤️
✨Обожаю кофе
✨Хочу научиться кататься на лыжах и стрельбе
✨Люблю знакомиться и общаться с интересными людьми

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб
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