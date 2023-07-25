О себе

Обо мне: я слушаю разную музыку, но жанр который больше нравится - это рок. Я занимаюсь спортом дома. Я человек настроение. Люблю общаться с людьми, но также и отдыхать от них. Время я провожу за саморазвитием и фильмами. Мне нравится бьюти сфера. Не люблю ходить по врачам, это муторно и долго. Не люблю лицемерных, высокомерных и злых людей, которые пакостят за спиной. Я человек открытый ко всем людям, но если ко мне не проявить уважение (в плане грубых шуток в мою сторону, высмеивания), начну злиться и сразу перестаю общаться с человеком. Не люблю постоянно слушать нытье людей и разгребать их проблемы (в основном я помогаю и поддерживаю, но когда человек уже конкретно переходит все границы и постоянно чем то недоволен, я не смогу с ним дальше продолжать общение). Люблю гулять, но также сидеть дома и смотреть кино с сушами) Я астматик и поэтому иногда бывает тяжело выходить из дома, т.к. сильно болит спина. Я ненавижу несправедливость и всегда спорю с людьми. Учусь на последнем курсе меда, но по профессии работать не буду, поняла, что не моё. Буду осваивать новую профессию, которая мне по душе) Ищу подругу, чтобы хотя бы 40% было у нас схожести, которая будет уважать моё время и мои личные границы, а я взамен её.