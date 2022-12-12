Липецк
Профиль пользователя Ekat
О себе
Ищу новые знакомства
Профиль обновлён 2 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Липецк
Ищешь друзей и компанию в городе Липецк?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Липецк.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.