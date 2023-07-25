Липецк
Профиль пользователя Asya_p

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О себе

Люблю просто хорошо проводить время , болтливая , когда близко знакома с человеком , люблю как тусоваться так и просто спокойную прогулку

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

События пользователя

Липецк → прогуляться, перекусить

Есть желание погулять , пообщаться , провести интересно как то время ?

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