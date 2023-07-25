Липецк

Профиль пользователя Anton84

О себе Люблю приятное общение, могу поддержать любую тему. Умею и люблю внимательно слушать) Люблю путешествия, бадминтон и кататься на велосипеде! Неплохо играю на гитаре, ценю талант и творчество в других.

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