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Липецк
Профиль пользователя Anton84

фото пользователя Anton84

О себе

Люблю приятное общение, могу поддержать любую тему. Умею и люблю внимательно слушать) Люблю путешествия, бадминтон и кататься на велосипеде! Неплохо играю на гитаре, ценю талант и творчество в других.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян
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