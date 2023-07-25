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Липецк
Липецк
Профиль пользователя Anton84
О себе
Люблю приятное общение, могу поддержать любую тему. Умею и люблю внимательно слушать) Люблю путешествия, бадминтон и кататься на велосипеде! Неплохо играю на гитаре, ценю талант и творчество в других.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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