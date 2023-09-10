О себе

Не особо предпочитаю о себе рассказать, могу показаться даже закрытым человеком. Ищу компанию, пол не важен, надеюсь на дружбу или отношения. Люблю гулять, горячо обсуждать фильмы или электронные книги, готова ценить и поддерживать.