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Липецк
Профиль пользователя Alexandra09

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О себе

Не особо предпочитаю о себе рассказать, могу показаться даже закрытым человеком. Ищу компанию, пол не важен, надеюсь на дружбу или отношения. Люблю гулять, горячо обсуждать фильмы или электронные книги, готова ценить и поддерживать.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность📚 Книги💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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