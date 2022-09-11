Я увлекаюсь военно потреотическим двежением, занимаюсь профисиональным спортом дзюдо и иногда хожу на фитнес и растяжку в спорт клуб легенда, люблю слушать военную музыку, учусь по профессии технология машиностроение

Профиль обновлён 24 января 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Лесной.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.