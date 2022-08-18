Работа–дом, дом–работа – это больше похоже на существование, а не на полноценную жизнь. Часто именно это причина тревог или чувства бега по колесу. На самом деле это про мою прошлую жизнь. Сейчас начала новый этап своей осознанной, интересной а главное разнообразной жизни. Концерты, выставки, спектакли, презентации, встречи с друзьями, путешествия, хобби – "Не бойтесь разнообразить свою жизнь, это мой дивиз теперь. Ах да самое главное, я поняла что развивать себя в направлении - быть Лидером в своём деле, общаться в кругу сильных, целеустремлённость и позитивных людей это и есть смысл и сила жизни. Много раз слышала в каком кругу обшаешся тем и будешь. Наконец то поняла на личном опыте. "Поднимись сам, подними человечество"- лучший слоган который слышала и полностью с этим согласна. Люблю общаться с разными людьми которые хотят, развивать себя для улучшения жизни.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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