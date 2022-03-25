Кузнецк
Профиль пользователя foxwwweb

фото пользователя foxwwweb

О себе

Люблю автопутешествия выходного дня. Плаваю на каяке в любых водоёмах. Летаю и снимаю на квадрокоптере и веду свой YouTube-канал. Хожу на концерты всякой интересной музыки. Увлекаюсь программированием на Ruby и других языках.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Кузнецк → активный отдых

Покататься на велосипеде по Кузнецку

Кузнецк → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке

Москва → сходить на мероприятие

Тест-драйв нового кроссовера

Москва → активный отдых

Прогулка на каяке в Подмосковье

Москва → активный отдых

Покататься на велосипеде в Коммунарке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Кузнецк

Ищешь друзей и компанию в городе Кузнецк?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кузнецк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.