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Курск
Профиль пользователя Zxcvbnjmklpoi098

фото пользователя Zxcvbnjmklpoi098

О себе

Ищу друзей с 18 лет для моей подработки Вы заказываете карту альфа-банк как придёт вы забераете делаете 3 покупки и вы получаете 500р

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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