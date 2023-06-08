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Курск
Курск
Профиль пользователя Zxcvbnjmklpoi098
О себе
Ищу друзей с 18 лет для моей подработки Вы заказываете карту альфа-банк как придёт вы забераете делаете 3 покупки и вы получаете 500р
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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