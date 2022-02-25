Курск
Профиль пользователя zhIRRAfa

фото пользователя zhIRRAfa

О себе

Возможно, интроверт с замашками неформального лидера. ©

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Курск → пообщаться

У самурая нет цели – только путь. ©

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя timeneverwaits
Мурманск → Другое

Нужен совет

маленькое фото пользователя NexuS72
Тюмень → Другое

Пообщаться на любую тему, кидаться мемами друг в друга

маленькое фото пользователя Rickdewalt
Курск → Другое

Давай поднимем взаимно интересные темы)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Курск

Ищешь друзей и компанию в городе Курск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Курск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.