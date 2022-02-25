Я работаю в одном известном банке программистом, разрабатываю бизнес-сервис для работы с корреспондентскими счетами. Хожу в спортзал с тренером последние полгода, учу английский с репетитором. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Последнее время начал больше путешествовать - вхожу во вкус)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться

💬 Пообщаться онлайн

Москва → прогуляться, перекусить Погулять-попить кофе у себя на районе (Профсоюзная)

Москва → прогуляться, перекусить Не может быть короче 10 символов

Курск → собрать компанию Мы с другом ходим сводить пару девушек посидеть с нами в кальяную

Ищешь друзей и компанию в городе Курск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Курск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.