Курск
Профиль пользователя Yakimanko

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О себе

Я работаю в одном известном банке программистом, разрабатываю бизнес-сервис для работы с корреспондентскими счетами.
Хожу в спортзал с тренером последние полгода, учу английский с репетитором. Люблю смотреть фильмы, сериалы.
Последнее время начал больше путешествовать - вхожу во вкус)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться

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События пользователя

Курск → собрать компанию

Мы с другом ходим сводить пару девушек посидеть с нами в кальяную

Москва → прогуляться, перекусить

Не может быть короче 10 символов

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять-попить кофе у себя на районе (Профсоюзная)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

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