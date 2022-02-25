Меломан, нравится многое, от плачущих девочек вроде Элли до этники и разных более тяжёлых вроде слипкнита и б что то там горизон) диорамы туда же с реоном и Евпаторией репорт. Люблю гулять в одиночестве иль нет по местам где зелено и свежо, иногда посещаю спортзал иль преседаю дома, килограм 10 скинуть не помешало бы. Кино качественное высокобюджетное, сериалы такие же, тот же сандалорец зашёл и наследники. Ну и анимешечка конечно, от Миядзаки до непристойностей) Нравится копаться в бизнес идеях и процессах имею профильное образование, работаю в инвестициях.

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

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