Курск
Профиль пользователя tardis
О себе
инженерю
слушаю инди-рок и альтернативу, в основном зарубежную
люблю английский, изучаю испанский
обожаю настолки, компьютерные игры, прогулки, бары и ламповое общение
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор
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