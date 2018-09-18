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Курск
Профиль пользователя soniafan

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О себе

Ну чтож, ищу себе подруг, которые тоже в поисках )
Я творческий человек, изучаю графический дизайн и все, что связано с дизайном
Очень люблю душевные разговоры по вечерам в приятной компании
Человек впадает в душу, если имеет чувство юмора и знает, когда вести себя на приколе, я сама такая же
Конечно могу на первый взгляд показаться очень застенчивым человеком, но пообщаясь со мной дольше, вы увидите другого человека (в хорошем смысле)
Очень люблю домашних животных, в особенности собак ❤️
Сразу говорю, что не предпочитаю людей у которых интересы состоят из алкоголя , сигарет и тусовок ( сама таким не интересуюсь)
Поэтому, если после прочтения этого описания у вас возникло чувство, что мы могли бы подружиться, то я с радостью ☺️

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться
Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подруг для дальнейшего общения !)
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подруг, чтобы собираться вместе и покорять Москву )

Участие в других событиях

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Найти подругу🙃
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Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
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Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)
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Кто играет в клуб романтики? Общий чат.
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