О себе

Слушаю разную музыку. Любимы исполнители: noize mc, anakondaz, порнофильмы, three days grace, bring me the horizon

Занимаюсь в тренажёрном зале

Обожаю смеяться, шутить, юмор, умею слушать, люблю говорить

Мало смотрю фильмов и сериалов, но не против услышать рекомендации

Часто читаю. Раньше больше фантастику, сейчас перехожу на что-то типо научпопа.. Неверное)

Работал в общепите, на производстве и немного в айти

Смотрел некоторое количество аниме, в основном популярных

Достаточный геймерский стаж за плечами