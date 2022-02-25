Курск
Профиль пользователя Nikit_ka
О себе
Слушаю разную музыку. Любимы исполнители: noize mc, anakondaz, порнофильмы, three days grace, bring me the horizon
Занимаюсь в тренажёрном зале
Обожаю смеяться, шутить, юмор, умею слушать, люблю говорить
Мало смотрю фильмов и сериалов, но не против услышать рекомендации
Часто читаю. Раньше больше фантастику, сейчас перехожу на что-то типо научпопа.. Неверное)
Работал в общепите, на производстве и немного в айти
Смотрел некоторое количество аниме, в основном популярных
Достаточный геймерский стаж за плечами
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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