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Курск
Профиль пользователя NataliFl

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О себе

Интересно обо всем. Умею слушать, поддержать. Добрая)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн
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