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Курск
Курск
Профиль пользователя NataliFl
О себе
Интересно обо всем. Умею слушать, поддержать. Добрая)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн
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