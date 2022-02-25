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Курск
Курск
Профиль пользователя Marusia
О себе
Люблю новые знакомства , общительный , открытый человек , с чувством юмора и без вредных привычек
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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