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Курск
Профиль пользователя Marusia

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О себе

Люблю новые знакомства , общительный , открытый человек , с чувством юмора и без вредных привычек

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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