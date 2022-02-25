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Курск
Профиль пользователя Kirill.K5

фото пользователя Kirill.K5

О себе

Увлекаюсь игрой на гитаре (самоучка), занимаюсь в тренажёрном зале,учусь в мед. универе, люблю гулять, кино, театр.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📺 Политика 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Курск → пообщаться
Можем обсудить кино, медицину, музыку, силовые виды спорта, игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя CherTolik
Москва → Другое
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
маленькое фото пользователя ArtArt
Москва → Другое
Одинокие одиночества
маленькое фото пользователя TotSamiy
Москва → Другое
сыграть в jackbox (весёлая игра для всей компании)
маленькое фото пользователя Mag27
Курск → Другое
Погулять на природе
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