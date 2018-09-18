Я рисую, фанатею по творчеству Вивьен Медрано, люблю делать яркие образы, эксперементировать с макияжем и выбором одежды, обожаю делать фото жаль не с кем 😔, имею не очень хороший опыт в общении, но думаю мы можем подружиться🙂

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 💨 Кальян

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