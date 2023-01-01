Курск

Профиль пользователя Ivan46

О себе Всем нихау. Сидеть дома это скучно!!! Прогулки. Покатушки на лодке. Рыбалка. Люблю обсуждать перспективные темы.

Был в сети на прошлой неделе

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