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Курск
Профиль пользователя Ivan46

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О себе

Всем нихау. Сидеть дома это скучно!!! Прогулки. Покатушки на лодке. Рыбалка. Люблю обсуждать перспективные темы.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
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