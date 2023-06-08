Курск

Профиль пользователя IrochkaND

О себе Люблю играть читаю книги в основном это не классика

Буду рада погулять изучать город

Смотрю аниме немного социофоб

Была в сети на прошлой неделе

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