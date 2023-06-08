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Курск
Люблю играть читаю книги в основном это не классика
Курск
Профиль пользователя IrochkaND
О себе
Люблю играть читаю книги в основном это не классика
Буду рада погулять изучать город
Смотрю аниме немного социофоб
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
Участие в других событиях
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