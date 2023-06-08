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Курск
Профиль пользователя IrochkaND

фото пользователя IrochkaND

О себе

Люблю играть читаю книги в основном это не классика
Буду рада погулять изучать город
Смотрю аниме немного социофоб

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя alexandra19

Новокузнецк → пообщаться

Мечтаю найти подругу, с которой можно обсудить абсолютно всё! 🧘🏼‍♀️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Angel_ok01

Курск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Курску

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя 18anastasia

Курск → прогуляться, перекусить

Готова к интелектупльному шторму,или беседе.рада буду удачному общению

Откликнулись 2 участника

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